Часть автомобилистов в России обяжут пересдать экзамен на права в 2024 году
Общество
27.10.2023 17:36
Изменения в закон вступят в силу с 1 апреля. Менять придется только водительские удостоверения иностранных государств.
Речь идет обо всех категориях — как популярных B и C, так и специфических M или B1. Всем придется пересдать теорию, а некоторым также отучиться в автошколах и сдать практическую часть экзамена. Сделать это будут обязаны как россияне, так и иностранцы, получившие вид на жительство.
На замену водительских прав дается один год с момента получения гражданства или вида на жительство, а для соотечественников, вернувшихся из-за рубежа и получивших там права — в течение года с момента въезда в Россию.
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