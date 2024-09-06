Штрафы и выдворение: 22 нелегальных мигранта обнаружили на стройках Краснодара

Очередной совместный рейд полицейские, казаки и сотрудники администрации провели на строящихся объектах в Карасунском округе Краснодара.

По итогам рейда были выявлены 22 иностранца, работающие без разрешения. В их числе восемь граждан Таджикистана, шесть граждан Туркменистана и восемь граждан Узбекистана. На них завели 35 протоколов об административных правонарушениях.

Уточняется, что 13 приезжих нарушили правила въезда либо режим пребывания в РФ. Все 22 человека незаконно работали на территории России.

Нарушителям грозят штрафы с административным выдворением за пределы России или без такового. Материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

В общей сложности за сутки в Краснодаре составили 52 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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