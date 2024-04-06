Штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки вводятся в России

Соответствующий законопроект 6 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно новому закону, теперь в стране вводятся штрафы за рекламные спам-звонки: 10-20 тыс. рублей для физлиц, 20-100 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Данный законопроект приняли в Государственной Думе 20 марта и одобрили в Совете Федерации 3 апреля, сообщает RT.

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