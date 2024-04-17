Штрафы для пользователей электросамокатов и велосипедистов планируют ввести в РФ

Законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ и велосипедами внесли в Госдуму РФ.

«Среди основных предложенных нами мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей, за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей», — сказал один из авторов документа, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, которая будет устанавливать штраф от 20 до 30 тыс. рублей за вождение СИМ в пьяном виде и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. При этом нововведения не коснутся велосипедистов, однако для них сохраняются действующие санкции — штраф от 1 до 1,5 тыс. рулей за вождение в нетрезвом виде.

За оставление места ДТП велосипедистом или пользователем СИМ предлагается ввести штраф от 4 до 5 тыс. рублей. За превышение установленной скорости планируется штраф от 500 до 800 рублей при превышении от 5 до 10 км/ч, от 2 до 2,5 тыс. рублей при превышении на 10–15 км/ч, от 4 до 5 тыс. рублей при превышении более чем на 20 км/ч.

За нарушение требований к перевозке грузов и к буксировке предлагается ввести штраф в 1 тыс. рублей. Штраф от 2 до 3 тыс. рублей могут ввести в случаях, когда нарушены правила перевозки людей — например, за езду на одном самокате вдвоем. За перевозку детей штраф планируется в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, штрафы вводятся за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта в случае причинения легкого вреда здоровья потерпевшему — от 2 до 5 тыс. рублей, вреда средней тяжести — от 10 до 15 тыс. рублей.

За движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части в нарушение ПДД планируют ввести штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, за езду на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам — от 3 до 3,5 тыс. рублей.

За пересечение проезжей части на велосипеде или электросамокате в нарушение ПДД будет грозить штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, аналогичное наказание планируется за создание помех пешеходам на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, сообщает ТАСС.

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