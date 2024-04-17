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Неправильно припаркованные самокаты начнут изымать в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nepravilno-priparkovannye-samokaty-nachnut-izymat-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Неправильно припаркованные самокаты начнут изымать в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Специальное положение об организации движения средств индивидуальной мобильности утвердили в городе. В нем прописали пункт об изъятии самокатов, оставленных в неположенных местах.

Контроль за правилами стоянки и парковки электросамокатов в Сочи ужесточили накануне летного курортного сезона. В городе продолжает действовать запрет на передвижение СИМ в 23 зонах. При заезде на эти территории самокаты блокируются.

Кроме того, на курорте каждую неделю проводят рейды для выявления нарушителей, пользующихся средствами индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: на набережной в Новороссийске планируют запретить проезд на электросамокатах. Эту инициативу рассматривают по примеру Геленджика, Анапы и Сочи.

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