Неправильно припаркованные самокаты начнут изымать в Сочи

Специальное положение об организации движения средств индивидуальной мобильности утвердили в городе. В нем прописали пункт об изъятии самокатов, оставленных в неположенных местах.

Контроль за правилами стоянки и парковки электросамокатов в Сочи ужесточили накануне летного курортного сезона. В городе продолжает действовать запрет на передвижение СИМ в 23 зонах. При заезде на эти территории самокаты блокируются.

Кроме того, на курорте каждую неделю проводят рейды для выявления нарушителей, пользующихся средствами индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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