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Штрафовать и лишать прав за опасное вождение предложили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtrafovat-i-lishat-prav-za-opasnoe-vozhdenie-predlozhili-v-rossii
Штрафовать и лишать прав за опасное вождение предложили в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За первое нарушение водителей будет ждать штраф в 5 тыс. рублей, а за повторное — до 10 тыс. рублей или лишение прав на год.

Законопроект, которым предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ, внесут в Госдуму 6 июля.

По словам авторов инициативы, причины 80% ДТП — безразличное отношение к другим участникам движения и опасное вождение. Для привлечения водителя к ответственности обязательным будет наличие фото или видео доказательств.

Сейчас ответственность за опасное вождение в законе не предусмотрена, сообщает ТАСС.

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