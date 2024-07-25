Штраф за оставление места ДТП могут увеличить для электросамокатчиков в России

В Госдуме предложили ввести штраф в 30 тыс. рублей или административный арест на 15 суток за оставление места ДТП водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом.

Поправки планируют внести в проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием СИМ».

«Оставление лицом, использующим для передвижения СИМ или велосипедистом места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», — цитирует текст обращения к председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову RT.

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