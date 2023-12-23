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Штормовой ветер, дожди и мокрый снег несет холодный фронт в Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoj-veter-dozhdi-i-mokryj-sneg-neset-holodnyj-front-v-krasnodarskij-kraj
Штормовой ветер, дожди и мокрый снег несет холодный фронт в Краснодарский край
Фото пресс-службы администрации Сочи

По всему югу России ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ветер, метель и гололедица.

«На юге России будет проходить холодный фронт, который принесет сильные осадки в западной части региона и на Черноморском побережье. Самая сложная ветреная погода установится в Краснодарском крае, где пройдут интенсивные дожди с мокрым снегом, который будет налипать на деревья и ЛЭП», — сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

На Кубани 23 декабря — осадки в виде снега дождя, мокрого снега, в горах снега. Местами сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром порывами 20 м/с, в отдельных районах 23-28 м/с.

Местами очень сильный снег, гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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