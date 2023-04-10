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Штормовое предупреждение ввели 10 апреля в Керченском проливе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-vveli-10-aprelya-v-kerchenskom-prolive
Штормовое предупреждение ввели 10 апреля в Керченском проливе
Фото ajs1980518, pixabay.com

Керченская паромная переправа продолжает работу в штатном режиме, несмотря на штормовое предупреждение.

По прогнозу Росгидромета, ожидается северо-восточный ветер 12–17 м/с. Видимость хорошая, вечером возможен небольшой дождь, высота волн — 70–120 см. Температура воздуха — +12…14 °С, вода в море прогреется до +10 °С.

С 9 октября по 10 апреля через пролив в обе стороны перевезли 123 тыс. 608 пассажиров, 99 тыс. 117 машин и 12 тыс. 404 ж/д вагонов. Паромы, работающие на линии, выполнили 3 тыс. 098 рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», очередь грузовиков на паромы Керченской переправы ликвидирована.

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