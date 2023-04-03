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Очередь грузовиков на паромы Керченской переправы ликвидирована

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-gruzovikov-na-paromy-kerchenskoj-perepravy-likvidirovana
Очередь грузовиков на паромы Керченской переправы ликвидирована
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В течение суток паромы «Мария» и «Лаврентий» перевезли в Крым 301 машину и 349 пассажиров.

По данным на 3 апреля, очередь из грузовиков на парковке в поселке Ильич сократилась до ноля. Добровольцы дежурят на месте. Пропуска для погрузки на паромы выписывают прибывшим водителям грузовиков с товарами первой необходимости и продуктами.

Еще со старта работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 94,1 тыс. единиц автотранспорта, 11,6 тыс. железнодорожных вагонов и 117,8 тыс. пассажиров.

В Краснодарском крае все еще действуют правила и проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах может только транспорт с приоритетными грузами — товарами первой необходимости и продуктами питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Керченской переправе приостановили движение паромов из-за непогоды.

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