На Керченской переправе приостановили движение паромов из-за непогоды
Общество
01.04.2023 15:25
Об этом 1 апреля сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидает 128 машин. Продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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