В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидает 128 машин

За сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 337 машин и 386 пассажиров.

По данным на утро 1 апреля, на парковке в поселке Ильич находится 128 автомобилей. На месте работают волонтеры. Водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуски для погрузки на паромы.

С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября в обе стороны перевезли более 116,3 тыс. пассажиров, 92,8 тыс. единиц автотранспорта и 11,5 тыс. железнодорожных вагонов.

Продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.