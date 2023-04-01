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В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидает 128 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-ozhidaet-128-mashin
В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидает 128 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 337 машин и 386 пассажиров.

По данным на утро 1 апреля, на парковке в поселке Ильич находится 128 автомобилей. На месте работают волонтеры. Водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуски для погрузки на паромы.

С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября в обе стороны перевезли более 116,3 тыс. пассажиров, 92,8 тыс. единиц автотранспорта и 11,5 тыс. железнодорожных вагонов.

Продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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