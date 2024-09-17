Штормовое предупреждение продлили до конца суток 18 сентября на Кубани

В регионе 17 и 18 сентября ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Уже сегодня на побережье Краснодарского края был шторм, в некоторых районах прошли ливни, в других — природные пожары.

В Ейске ветер такой силы, что уровень воды в Азовском море снизился примерно на метр.

«Пляжная береговая линия в Ейске проходила там, а сейчас — отодвинулась дальше. Высохло морское дно, и некоторые медузы и рыбы попали в ловушку. Несколько дней уже дует восточный ветер, именно он и виноват в сгоне воды», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Для местных жителей это природное явление — в порядке вещей, а вот приезжие озадачены, как же теперь плавать. Одни превратили морское дно в променад, другие все же решились дойти до воды.

«Да, далеко, обратно тяжело плыть, волны в лицо бьют. А так — хорошо. Но чем дальше уходишь, тем теплее там море на самом деле», — делится туристка из Московской области Екатерина Макарычева.

А в Новороссийске огромные волны накатывают на пляж: подмыты настилы, поломаны души и раздевалки. При этом нашлись люди, которые решились зайти в море, забыв о своей безопасности.

В Анапе над морем образовались смерчи. Однако у самого берега вода была лазурной. А в Витязево на пляже вывесили красные флаги — это значит, что течение в море сильное и купаться запрещено. Но отдыхающие там все равно шли купаться. Так же делали и туристы в Сочи, где прошла гроза. Из-за ливня и шквалистого ветра на курорте упало несколько деревьев.

«Внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой. Ограничьте выход из дома без необходимости. Исключите нахождение рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и баннерами», — напоминает начальник ЦУКС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Максим Чернышев.

Штормовое предупреждение на всей территории региона будет действовать 17 и 18 сентября. Возможны ливни, грозы, усиление ветра с порывами до 23 м/с. На севере края не исключены ландшафтные пожары.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Кубани два дня — 16 и 17 сентября.