Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 7 июня

По прогнозу синоптиков, непогода на Кубани сохранится и в ближайшие дни. До 7 июня в регионе ожидаются сильный дождь с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Кроме того, в реках и водотоках в юго-восточной части Краснодарского края поднимется уровень воды. В Лабинском, Отрадненском, Мостовском и Курганинском районах местами уровни воды превысят неблагоприятные отметки.

В связи прогнозом погоды, штормовое предупреждение на Кубани, действующее с 20 мая, продлили до 7 июня. Жителям и гостям края в ближайшие дни рекомендуют соблюдать все необходимые меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий.

«Мы настоятельно рекомендуем не терять бдительность, беречь свое имущество и следить за новостями погоды», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

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