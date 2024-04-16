Штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах Сочи продлили до 19 апреля

Из-за резкого потепления, начавшегося в конце марта, в горах активно продолжает таять снег. Это приводит к сходу лавин.

Объявленное ранее в Сочи штормовое предупреждение по лавиноопасности продлили до 19 апреля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в горах курорта выше 1,5 тыс. метров будет опасность схода лавин.

Жителям и гостям Сочи рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: избегать места схода лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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