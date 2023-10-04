Штормовое предупреждение о сильных ливнях объявили в Краснодарском крае

МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды с 6 октября.

По данным синоптиков, днем и до конца суток 6 октября, а также ночью, утром и до конца дня 7 октября местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила безопасности во время непогоды. В случае возникновения ЧС звонить по телефонам: 112, 01 (с городского) и 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 октября в крае будет переменная облачность, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами будет туман. В Краснодаре 5 октября осадков не ожидается. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни погода в регионе существенно изменится.