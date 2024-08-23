Штормовое предупреждение о сильных ливнях на Кубани продлили до 26 августа

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится непогода.

Местами пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 м/с.

Штормовое предупреждение по ливням в Краснодарском крае действует с 22 августа. Теперь его продлили до 26 августа.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее и соблюдать необходимые меры безопасности во время отдыха на природе. При возникновении ЧС нужно звонить по номера: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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