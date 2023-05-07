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Штормовое предупреждение о сильном дожде 8 мая объявлено в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-o-silnyh-dozhdyah-8-maya-obyavleno-v-sochi
Штормовое предупреждение о сильном дожде 8 мая объявлено в Сочи
Фото пресс-службы администрации Крымского района

МЧС объявило штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в Сочи.

По данным синоптиков, ночью и утром 8 мая на территории города-курорта ожидается сильный дождь, местами гроза.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры безопасности при подтоплениях: освободить от вещей подвалы, закрыть в них вентиляционные отверстия и уплотнить окна и двери в подвальных и цокольных этажах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, а также с городских телефонов на номер «01» и с мобильных — «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди и подъем воды в реках ожидаются с 6 по 8 мая в Краснодарском крае.

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