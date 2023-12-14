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Штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-o-mokrom-snege-i-gololede-obyavili-v-krasnodarskom-krae
Штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Краснодарский край с 15 декабря обрушится непогода. В регион придут осадки, к выходным пойдет снег.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15, 16 и 17 декабря местами в крае ожидаются очень сильные осадки.

Так, 15 декабря пройдут дожди, 16 декабря — дожди будут идти с мокрым снегом. К воскресенью 17 декабря ожидаются мокрый снег и сильный гололед, а также — сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: дождь, мокрый снег, гололед и туман сохранятся 14 декабря в Краснодарском крае.

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