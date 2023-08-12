Штормовое предупреждение о ливнях с грозой объявили в Краснодарском крае

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае — дожди начнутся в крае уже вечером 12 августа.

По данным синоптиков, с 16:30-18:00 0 и до конца суток 12 августа, а также в течение суток 13 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: крупный град побил крыши домов и соцобъектов в Абинском районе вечером 10 августа. В хуторах Покровский и Свободный произошло аварийное отключение электричества. Без света временно остались около 350 человек.