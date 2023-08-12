Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Штормовое предупреждение о ливнях с грозой объявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-o-livnyah-s-grozoj-obyavili-v-krasnodarskom-krae
Штормовое предупреждение о ливнях с грозой объявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае — дожди начнутся в крае уже вечером 12 августа.

По данным синоптиков, с 16:30-18:00 0 и до конца суток 12 августа, а также в течение суток 13 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: крупный град побил крыши домов и соцобъектов в Абинском районе вечером 10 августа. В хуторах Покровский и Свободный произошло аварийное отключение электричества. Без света временно остались около 350 человек.

Статьи
Абрикосы: чем полезны и кому нельзя
Абрикосы: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 августа
От баранины не будет заворота кишок, если готовить ее так
От баранины не будет заворота кишок, если готовить ее так
День ВВС России: когда отмечают, история и традиции праздника
День ВВС России: когда отмечают, история и традиции праздника
Пять советов, как убедить больного деменцией лечиться и пить таблетки
Пять советов, как убедить больного деменцией лечиться и пить таблетки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях