Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах объявили в Краснодарском крае
Общество
20.03.2023 11:21
МЧС по Краснодарскому краю объявило предупреждение о лавиноопасности 20 марта.
Заявлено, что лавиноопасно в горах Кубани будет с 18:00 20 марта и до 18:00 22 марта. Это касается высот свыше 2,5 тыс. м.
МЧС напоминает о правилах поведения в районах схода лавин и просит граждан не выходить в горы, избегать места возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы ― спрятаться за скалой или за широким стволом дерева, если захлестнула лавина ― делать широкие плавательные движения.
При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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