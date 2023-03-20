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Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах объявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-o-lavinoopasnosti-v-gorah-obyavili-v-krasnodarskom-krae
Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах объявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС по Краснодарскому краю объявило предупреждение о лавиноопасности 20 марта.

Заявлено, что лавиноопасно в горах Кубани будет с 18:00 20 марта и до 18:00 22 марта. Это касается высот свыше 2,5 тыс. м.

МЧС напоминает о правилах поведения в районах схода лавин и просит граждан не выходить в горы, избегать места возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы ― спрятаться за скалой или за широким стволом дерева, если захлестнула лавина ― делать широкие плавательные движения.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае 20 марта ожидается до +19 °С.

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