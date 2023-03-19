Тепло и ветрено: в Краснодарском крае 20 марта ожидается до +19 °С

Синоптики прогнозируют на Кубани переменную облачность, преимущественно без осадков, местами в южной половине края небольшие дожди.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет дуть северной четверти 4–9 м/с, местами порывами до 12 м/с.

Ночью столбики термометров поднимутся до +4…9 °С, в юго-восточных предгорных районах — +1…6 °С. Днем потеплеет до +9…14 °С, местами до +19 °С. В горах ночью ожидается +2…-3 °С, днем — +5…10 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, переменная облачность. В Туапсинском районе во второй половине дня пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами опустится туман.

Ветер будет дуть северо-восточный 6–11 м/с, ночью и утром на участке Анапа — Геленджик порывами до 15–20 м/с, днем 8–13 м/с. На участке Джубга — Магри ожидается северо-восточный и восточный ветер 3–8 м/с, во второй половине дня — 6–11 м/с.

Ночью столбики термометров поднимутся до +5…10 °С, днем потеплеет до +10…15 °С.

В Краснодаре 20 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северной четверти 4-9 м/с. Ночью воздух прогреется до +5…7 °С, днем — до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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