Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани продлили до 19 февраля

Из-за плюсовых температур воздуха лавины могут сходить в горах на высоте более 1 тыс. метров.

По прогнозу синоптиков, лавинная опасность в горах Краснодарского края и Адыгеи сохранится в ближайшие дни — до 19 февраля. В связи с этим в регионе продлили штормовое предупреждение, введенное еще 7 февраля.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1 тыс. метров на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Мостовском и Апшеронском районах.

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