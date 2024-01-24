Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявили в Краснодарском крае

Лавиноопасно в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м будет 25 и 26 января.

В это время не стоит выходить в горы, а находясь там, следить за изменением погоды. В МЧС рекомендуют тщательно выбирать маршруты и избегать опасных склонов.

При ЧС следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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