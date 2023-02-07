Штормовое предупреждение действует 7 февраля в Керченском проливе
Общество
07.02.2023 11:15
Паромные перевозки не осуществлялись с 6 февраля из-за сильного ветра.
Сейчас по проливу сохраняется штормовое предупреждение из-за северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывами до 23 м/с.
По прогнозу Росгидромета, временами в Керченском проливе ожидаются снег и метель. Видимость хорошая, до 0,5-1 тыс. м. Высота волн — 1,3-2 м, возможно медленное обледенение судов. Температура воздуха — -2…-4 °С, морской воды — +1…+2 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе 5 февраля около 23:00 приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра.
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