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Штормовое предупреждение действует 7 февраля в Керченском проливе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-dejstvuet-7-fevralya-v-kerchenskom-prolive
Штормовое предупреждение действует 7 февраля в Керченском проливе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Паромные перевозки не осуществлялись с 6 февраля из-за сильного ветра.

Сейчас по проливу сохраняется штормовое предупреждение из-за северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывами до 23 м/с.

По прогнозу Росгидромета, временами в Керченском проливе ожидаются снег и метель. Видимость хорошая, до 0,5-1 тыс. м. Высота волн — 1,3-2 м, возможно медленное обледенение судов. Температура воздуха — -2…-4 °С, морской воды — +1…+2 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе 5 февраля около 23:00 приостановили паромное сообщение из-за сильного ветра.

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