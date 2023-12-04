«Шторм века» разрушил пляж в Сочи, который обустраивал солист «Иванушек»

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов арендовал пляж в Сочи. Во время недавнего шторма территория сильно пострадала.

«У меня в самом центре города есть «Рыжий пляж», я открыл его со своими друзьями. Мы сделали его, летом было все прекрасно, всем все нравилось. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но, как выяснилось, не такой», — рассказал Григорьев-Апполонов.

Всего на обустройство пляжа потратили около 20 млн рублей, но сейчас от него ничего не осталось — в следующем году территорию придется обустраивать заново.

«Я, конечно же, обязательно обращусь в администрацию края, чтобы может какие-то льготы, и какую-то поддержку получить. Это самый центр города. Будет жалко, если там будет неухоженный пляж», — цитирует Андрея Григорьева-Апполонова «Пятый канал».

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