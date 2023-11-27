Шторм размыл 30 пляжей в Анапе
Об этом 27 ноября в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев, рассказал мэр Анапы Василий Швец.
Глава города-курорта Василий Швец доложил на КЧС о том, что ветер в Анапе достигал 30 м/с, высота волн — 8-9 м. Штормом размыло 30 пляжей. Сильный ветер повалил деревья.
«Проводим восстановительные работы совместно с управляющими компаниями. Отработали 88 заявок по упавшим веткам и деревьям. В настоящее время еще несколько тысяч человек остаются без света. Пришли на помощь бригады из соседних муниципалитетов. Делаем все, чтобы устранить все повреждения в течение дня», — сказал Василий Швец.
В ночь с 26 на 27 ноября повредил крышу многоквартирного дома на улице Ленина — там произошло частичное обрушение кровли. Поврежденную кровлю восстановят к середине декабря. На место были направлены службы, которые обеспечили безопасность. С утра 27 ноября начали вывозить поврежденные конструкции и демонтировать оставшуюся аварийную крышу.
Всего в ликвидации последствий стихии в Анапе задействовано около 300 человек и около 100 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС главы районов доложили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о работах на местах. Сильнее всего от непогоды пострадали Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ, Сочи и Анапа. В этих и других муниципалитетах продолжают устранять последствия стихии — работают насосы, коммунальные и спасательные службы, комиссии по оценке ущерба. Кондратьев поручил в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию и откачать воду из дворов и домов людей, чтобы они поскорее получили положенные компенсации и вернулись к обычной жизни.