Шторм и сильный тягун в море прогнозируются в Туапсе

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде.

По данным гидрометеобюро Туапсе, с 16:00-19:00 и до конца суток 5 февраля, а также ночью, утром и до конца дня 6 февраля в порту Туапсе ожидается сильный тягун. В открытой части порта Туапсе высота волн будет достигать 4,5-5,5 м со стороны юго-западного направления.

Кроме того, ночью с 5 на 6 февраля на побережье Темрюкского района и Анапы ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с, с порывами до 30 м/с. Высота волн в Черном море составит 3-4 м.

МЧС напоминает, что в случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: 112, 01, 101 (единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов), а также по номеру 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в крае ожидаются сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 29 м/с.