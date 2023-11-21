Шторм частично разрушил набережную в микрорайоне Лоо в Сочи

Набережная в Лоо 21 ноября закрыта для посещения из-за повреждений, которые нанес ей шторм.

Видеозаписи, на которых запечатлена поврежденная набережная, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что волны в Сочи были настолько высокими, что сбивали с ног людей.

По данным мэрии Сочи, набережная в микрорайоне Лоо повреждается из-за штормов. Территория продолжает оставаться закрытой для посещения. На пешеходном участке выставили предупредительные знаки.

Впервые шторм разрушил набережную в Лоо в 2017 году, затем июле 2021 года во время непогоды была повреждена подпорная стена и брусчатка. После шторма летом этого года была повреждена часть променада.

В мэрии города-курорта уточнили, что набережная в ЛОО включена в перечень первоочередных мероприятий комплексной программы развития Сочи до 2030 года, утвержденной распоряжением кабмина.

«По объекту ведется проектирование. Всего же в Лазаревском районе курорта предполагается берегоукрепление и отсыпка линий пляжных территорий протяженностью 4 км», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Сочи ТАСС.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 22 ноября в Лазаревском районе Сочи прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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