Штатную численность армии России увеличили на 170 тыс. военнослужащих

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Предельную численность Вооруженных сил России увеличили до 1 млн 320 тыс. человек.

Штат армии России увеличили на 170 тыс. мест. Эти позиции в ближайшее время займут мужчины, решившие пройти военную службу по контракту.

«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что штатную численность ВС РФ увеличили из-за растущих угроз для страны на фоне проведения специальной военной операции и расширения военного блока НАТО, наращивающего группировку около границ России.

Читайте также: министр обороны Сергей Шойгу рассказал о совершенствовании армии России с учетом опыта СВО.