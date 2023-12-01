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Штатную численность армии России увеличили на 170 тыс. военнослужащих

Политика
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Штатную численность армии России увеличили на 170 тыс. военнослужащих
Фото пресс-службы ЮВО

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Предельную численность Вооруженных сил России увеличили до 1 млн 320 тыс. человек.

Штат армии России увеличили на 170 тыс. мест. Эти позиции в ближайшее время займут мужчины, решившие пройти военную службу по контракту.

«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что штатную численность ВС РФ увеличили из-за растущих угроз для страны на фоне проведения специальной военной операции и расширения военного блока НАТО, наращивающего группировку около границ России.

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