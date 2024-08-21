Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда

Об этом 21 августа сообщили в Министерстве туризма островного государства.

По словам советника минтуризма Шри-Ланки Харина Фернандо, парламент принял решение разрешить 35 странам, включая Россию, безвизовый въезд с 1 октября текущего года.

Кроме того, в число стран, кроме РФ, вошли Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и другие государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.

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