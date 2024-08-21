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Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shri-lanka-vklyuchila-rossiyu-v-spisok-stran-dlya-bezvizovogo-vezda
Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 21 августа сообщили в Министерстве туризма островного государства.

По словам советника минтуризма Шри-Ланки Харина Фернандо, парламент принял решение разрешить 35 странам, включая Россию, безвизовый въезд с 1 октября текущего года.

Кроме того, в число стран, кроме РФ, вошли Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и другие государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.

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