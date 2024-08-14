Более 1,7 млрд рублей выделили Кубани по нацпроекту на развитие туризма

За время существования нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион получил свыше 1,7 млрд рублей. Эти деньги направили на улучшение инфраструктуры и повышение доступности туристических услуг.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря нацпроекту в регионе оснастили современным оборудованием и объектами для отдыха 33 пляжа, также активно продвигаются туристические маршруты. По словам главы края, нацпроект дает возможность улучшать не только Азово-Черноморское побережье, но и предгорную часть Кубани.

«Сегодня Кубань — круглогодичный курорт. Поэтому для нас важен этот национальный проект — он дает возможность раскрыть туристический потенциал, сделать край еще более привлекательным», ― написал Кондратьев в Telegram.

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