Шоу студии Гудкова в Сочи и Краснодаре просят отменить православные активисты

К главам Краснодар и Сочи обратились лидеры межрегиональной общественной организации «Православный Союз».

Они попросили мэров отменить кинопоказы шоу «Подземелья Чикен Карри» студии комика Александра Гудкова «Чикен Карри» — в нем известные личность играют в настольную игру Dungeons & Dragons (Подземелья и Драконы). Показы шоу ранее отменили в Череповце, Мытищах и Тольятти.

Православных активистов возмутило, что Гудков негативно высказывался о спецоперации на Украине и сделал партию на песню Shaman’а (Ярослава Дронова).

«Ранее Александр Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии, в Турции призывал зрителей жертвовать ВСУ, заявлял о том, что ему «стыдно», от того, что он родился 24 февраля. А также вызвал возмущение патриотической общественности России, выпустив пародию на песню «Я русский», которая сегодня звучит на государственных концертах и является неофициальным гимном многих патриотов России», — цитирует письмо «Православного союза» к градоначальникам портал ЯСНО.

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