Шоу Comedy Club закрывается после 19 лет в эфире

Телеканал ТНТ сообщил о закрытии развлекательного шоу Comedy Club, которое выходило в эфир 19 лет.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводит пресс-служба слова Гарика Харламова.

За 19 лет в эфир вышли 20 телесезонов, в которые вошли более 800 выпусков, 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр. Кроме того, было организовано 10 тыс. концертов в сотнях городов по всему миру. Также шоу получило две премии ТЭФИ.

Последний выпуск выйдет в эфир 20 сентября в 21:00 — его откроет резидент, ведущий и креативный продюсер шоу Гарик Харламов.

Попрощаться с шоу также придут многие звезды — участницы «Женского стендапа», Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Дмитрий Дибров и Гавриил Гордеев, сообщает РИА «Новости».

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