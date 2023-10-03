Шойгу заявил, что в России не планируют проводить дополнительную мобилизацию

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 3 октября на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны.

По его словам, в России набирает темпы работа по набору в армию контрактников и добровольцев.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы РФ располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что многие жители страны проявили твердую патриотическую позицию и подписали контракт с Минобороны. Всего с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили около 335 тыс. человек. Из них более 50 тыс. граждан подписали контракты в сентябре.

Шойгу подчеркнул, что ощутимый вклад в общее дело вносят все регионы РФ, крупные предприятия и казачество.

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