Единовременную выплату кубанским бойцам в зоне СВО увеличили до 200 тыс. рублей

Об этом 2 октября сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор заявил, что общий долг — уделить особое внимание бойцам в зоне специальной военной операции и членам их семей.

«С 1 сентября увеличили единовременную выплату военнослужащим и добровольцам со 100 до 200 тыс. рублей. Как и в прошлом году, выплатим по 20 тыс. рублей на каждого ребенка участника СВО к Новому году», — сказал Кондратьев.

Увеличенную единовременную выплату получат военнослужащие и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

О том, как записаться на военную службу по контракту, какие положены льготы и выплаты военнослужащим, читайте в статье.

Поддержать свою страну в зоне СВО, записавшись на службу по контракту, можно лично — обратиться в военкомат по месту жительства или пункт отбора по контракту. Дистанционно — направить заявление через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Минобороны РФ.

• Военный комиссариат Краснодарского края: Краснодар, улица Гоголя, 72, 8 (861)-262-20-36;

• Пункт отбора по контракту в Краснодаре: улица Ярославская, 130, 8 (861)-258-35-40;

• Пункт отбора в Новороссийске: улица Видова, 167 А, 8 (8617)-26-13-02.

Горячая линия по вопросам поступления на службу по контракту — 117.