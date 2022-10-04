Шойгу заявил, что в России мобилизовали уже более 200 тыс. человек
Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал 4 октября во время селекторного совещания. Частичную мобилизацию в России объявили с 21 сентября.
«На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тыс. человек. Мною поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом. Назначить на должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — заявил Шойгу.
Министр обороны отметил, что призванных в рамках частичной мобилизации направят в зону проведения спецоперации только после боевого слаживания и с уже задействованными подразделениями. Он потребовал от военного руководства провести с мобилизованными дополнительные занятия.
Шойгу также рассказал, что в ходе осеннего призыва закончивших службу срочников вернут домой. Новых призывников направят в подразделения, не задействованные в СВО.
Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в рамках частичной мобилизации в армию призовут около 300 тыс. человек.
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