Шойгу впервые прокомментировал мятеж бойцов ЧВК «Вагнер»

О ситуации, произошедшей в стране 24 июня с участием бойцов частной военной компании, министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался 3 июля на селекторном совещании оборонного ведомства.

«Не могу не затронуть еще один вопрос. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — сказал Шойгу.

По его словам, провокация ЧВК «Вагнер» не повлияла на действия группировки войск, выполняющей задачи в зоне проведения специальной военной операции. Российские военные продолжили самоотверженно и мужественно выполнять поставленные задачи.

Министр обороны РФ поблагодарил личный состав Вооруженных Сил страны за добросовестную службу, сообщает RT.

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