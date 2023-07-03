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Грузинские оппозиционеры планировали захватить Сочи и Абхазию во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Политика
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Грузинские оппозиционеры планировали захватить Сочи и Абхазию во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Фото peteranta, pixabay.com

Об этом сообщил председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — написал политик в соцсетях.

По мнению Кобахидзе, грузинская оппозиция готова использовать любой повод, чтобы открыть «второй фронт» против России. Он предупредил, что при таком развитии событий грузинской армии придется воевать не только с Вооруженными силами РФ, но и с жителями Южной Осетии и Абхазии, сообщает ТАСС.

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