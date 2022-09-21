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Шойгу: в ходе спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных

Политика
21.09.2022 11:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine-pogibli-5937-rossijskih-voennyh
Шойгу: в ходе спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных
Фото пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Данные о потерях Вооруженных сил России глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил 21 сентября во время интервью.

«Наши потери на сегодняшний день — это погибшими 5 тыс. 937 человек. Здесь не могу не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», — заявил министр обороны.

По словам Шойгу, из общего количества раненых уже более 90% вернулись в строй.

Глава Минобороны РФ также озвучил потери украинской стороны. По его данным, за время спецоперации ВСУ потеряли погибшими более 61 тыс. человек, еще 49 тыс. человек ранены.

Шойгу подчеркнул, что на Украине сейчас проводят четвертую волну мобилизации. В ВСУ призвали почти 300 тыс. человек, сообщает RT.

Читайте также: Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации.

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