Шойгу: российские военные успешно отразили контрнаступление ВСУ на четырех направлениях

Украинские войска 8 июня в 1:30 силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону Вооруженных Сил РФ на Запорожском направлении.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях противник был остановлен и отошел с большими потерями», — говорится в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу.

В результате двухчасового боя украинские военные потеряли до 350 человек, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. По словам министра обороны РФ, резервные силы противника, которые специально готовили для прорыва линии обороны, не смогли выполнить свою задачу.

В Минобороны РФ уточнили, что в течение суток 7 июня украинские военные потеряли 945 человек, 33 танка, 38 боевых бронированных машин, 28 боевых машин, а также 3 самоходные артиллерийские установки Krab, сообщает RT.

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