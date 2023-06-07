Минобороны РФ: украинская ДРГ подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса

Трубопровод с аммиаком украинские диверсанты подорвали 5 около 21:00 возле населенного пункта Масютовка Харьковской области.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны России.

Сейчас специалисты проводят стравливание остатков аммиака через поврежденные участки трубопровода. В результате происшествия никто из российских военных не пострадал, сообщает RT.

Читайте также: Минобороны РФ сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.