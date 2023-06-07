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Минобороны РФ: украинская ДРГ подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-ukrainskaya-drg-podorvala-ammiakoprovod-tolyatti-odessa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фото t.me/NeoficialniyBeZsonoV

Трубопровод с аммиаком украинские диверсанты подорвали 5 около 21:00 возле населенного пункта Масютовка Харьковской области.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны России.

Сейчас специалисты проводят стравливание остатков аммиака через поврежденные участки трубопровода. В результате происшествия никто из российских военных не пострадал, сообщает RT.

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