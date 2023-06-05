Минобороны РФ сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

По данным ведомства, с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего в атаке участвовали 6 шесть механизированных и 2 танковых батальона. ВСУ пытались прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.

По словам Игоря Конашенкова, противник не добился своих целей. В результате умелых и грамотных действий группировки «Восток» потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: в Белгородской области у Новой Таволжанки отбита атака диверсантов.