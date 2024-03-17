Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 марта совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа.

Командование Черноморского флота и офицеры штаба доложили министру о текущей обстановке, действиях противника и выполнению подразделениями флота боевых задач.

В ходе совещания Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — сказал министр обороны РФ.

Он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте также: средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА в Краснодарском крае.