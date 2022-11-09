Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

Сергей Шойгу. Фото пресс-службы президента РФ

Такой приказ министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал 9 ноября во время встречи с командующим войсками в зоне проведения СВО генералом Сергеем Суровикиным.

Во время доклада Суровикин рассказал, что Херсон и расположенные поблизости населенные пункты в условиях непрекращающихся боевых действий не могут полноценно функционировать и получать снабжение. Жизни людей постоянно находятся в опасности.

Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать плотины Каховской ГЭС. Это может привести к затоплению, которое повлечет за собой значительные жертвы. По его словам, из Херсонской области уже вывезли более 115 тыс. человек.

«В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всестороннее оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр», — сказал Суровикин.

Он отметил, что это непростое решение, но в то же время оно позволит сохранить самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу Днепра в ограниченном районе бесперспективно.

Шойгу согласился с выводами Суровикина и его предложением отвести войска на левый берег Днепра. Он приказал приступать к отводу войск и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности переброски личного состава и техники.

«Для нас жизни и здоровье военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения», — заявил Шойгу.

Суровикин подчеркнул, что маневр войск в Херсоне будет осуществлен в ближайшие сроки, сообщает РИА «Новости».

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