Шойгу поручил ускорить запуск серийного производства медицинских роботов

Министр обороны Сергей Шойгу оценил более 30 перспективных образцов вооружения, военно-технического имущества и техники, которые разработали на 18 промпредприятиях.

В ходе проверки по созданию роботизированных комплексов Шойгу поручил ускорить запуск в серийное производство наземного медицинского робототехнического комплекса.

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края», — подчеркнул Шойгу.

Министр также отметил, что комплекс должен быть как можно дешевле, и запускать его в серию нужно немедленно, сообщает телеканал «360».

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