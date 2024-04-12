Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты провело Минобороны
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты провели 12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
«С 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пуск проводили в рамках государственных испытаний ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, находящихся на вооружении.
«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ. Задачи пуска выполнены в полном объеме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
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