Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты провело Минобороны

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты провели 12 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«С 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что пуск проводили в рамках государственных испытаний ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, находящихся на вооружении.

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ. Задачи пуска выполнены в полном объеме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Читайте также: пять украинских беспилотников сбили над Брянской областью.