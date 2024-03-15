Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России в ЮВО

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов приняли участие в голосовании утром 15 марта.

Шойгу и Герасимов проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе вместе с бойцами Объединенной группировки войск, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Выборы президента Российской Федерации продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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