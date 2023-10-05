Шойгу: для участия в СВО сформировали девять резервных полков

Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил 5 октября на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

«У нас сформированы фактически по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день их общее количество — 9», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что резервные полки готовятся к выполнению боевых задач. Они постоянно пополняются контрактниками. Решение о формировании резервных полков для участия в специальной военной операции приняли в Генеральном штабе ВС РФ, сообщает RT.

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