Сергей Шойгу похвалил Кубань за работу с семьями бойцов СВО и добровольцами

В ходе совещания в штабе группировки войск министр обороны РФ Сергей Шойгу похвалил глав нескольких регионов.

Он отметил, что они уделяют особое внимание набору добровольцев и работе с семьями военнослужащих.

«Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить. Нельзя не отметить краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева. Идет большое объединение всех наших субъектов в оказании большого объема гуманитарной помощи и в восстановлении и возрождении республик, вошедших в состав России», — сказал Сергей Шойгу.

Отдельно министр рассказал про добровольцев-женщин — врачей и медработников.

«Девчонки из разных мест: из Ялты, Краснодара, Тулы и Сибири, отовсюду. И они вызывают удивление тем, что говорят: «Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда», — цитирует Сергея Шойгу пресс-служба Министерства обороны РФ.

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